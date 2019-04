Barre Workout: So funktioniert das Training der Topmodels

Barre Concept in Hamburg

Pole Your Body

2 Studios bieten das Ballett-Training an

www.poleyourbody.de

Ballett Fitness in Berlin

Lagoa Yoga

Uhlandstr. 20 - 25

10623 Berlin

www.lagoayoga.de

Hard Candy

6 Clubs in Berlin bieten Floor Barre, also Bodentraining an

www.hardcandyfitness.de

Barre Fitness in Köln

STFC

Guldenbachstr. 1

www.staytuned-coaching.de

Barre Workout in Düsseldorf

Youpila

Kölner Str. 26

40211 Düsseldorf

www.youpila.de

Barre Concept in Stuttgart

Palestro

Rotenwaldstr. 140

70197 Stuttgart

www.palestro-fitness-stuttgart.de

Barre Fitness in München

Sunyard Pilatesclub

St.-Martin-Str. 68

81541 München

www.sunyardpilatesclub.com

Studio 12

Possartstr. 12

81679 München

www.studio12-munich.com

My Sport Lady

Klenzestr. 57b

80469 München

my-sportlady.de