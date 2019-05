Barely There-Sandals: Der zarteste Schuhtrend des Sommers

Der Begriff für den Schuhtrend kommt aus dem Englischen und heißt soviel wie "Fast gar nicht da-Sandalen". Ihrem Namen werden die filigranen Schuhe durchaus gerecht: Wie unsichtbar schmiegen sie sich um den Fuß und lassen diesen besonders zart und feminin wirken.

Für das "Barely There-Gefühl" sorgen Riemchen, Absätze und Schuhstege, die teilweise aus transparentem Plastik bestehen. Damit die Füße trotz des Plastiks in der Sommerhitze nicht zu ersticken droht, achten Sie darauf, dass die Barely There-Sandalen genügend Aussparungen haben, um den Fuß atmen zu lassen.

Barely There-Sandals gibt es vor allem auch in der High Heel-Variante. Je Höher der Absatz, desto eleganter wirkt der Schuh. Allerdings sollten Sie bedenken, dass der Halt in den hohen Schuhen proportional zur Höhe abnimmt. Damit Sie nicht ins Rutschen kommen, können selbstklebende Gelkissen und Co. helfen.