Wenn Olivier Rousteing etwas anpackt, dann wird nicht gekleckert. Das bewies er zuletzt mit der phänomenalen Lancierung seiner Kollektion Balmain x H&M, die binnen weniger Stunden weltweit ausverkauft war und alle bisher dagewesenen Designer-Kollaborationen des schwedischen Konzerns mal so eben in den Schatten stellte. Ob das wirklich an den Entwürfen des Beaus liegt oder an seinen ultra-glamourösen PR-Strategien, sei mal so dahingestellt.