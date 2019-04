Ballerinas on Instagram: Die schönsten Accounts im Netz

Misty Copeland x Edgar Degas

Wunderschönes Projekt: Primaballerina Misty Copeland wurde anlässlich einer Ausstellung im "Museum of Modern Art" im Stil der berühmten Ballett-Gemälde von Edgar Degas inszeniert - hier als "The Star" in einem Valentino-Dress. "Das nachzuahmen, was Degas geschaffen hat, war wirklich schwierig", erklärte die Tänzerin gegenüber der US-amerikanischen "Harper's Bazaar". "Es war großartig, all die kleinen Details zu entdecken, aber auch, wie er einen Bewegung fühlen lässt. Das ist das Schöne und Schwierige überhaupt beim Tanzen: Man versucht, Perfektion zu erreichen, aber will dem Publikum immer die Illusion geben, dass die eigene Linie niemals endet und man immer in Bewegung ist."