Balenciaga kopiert die berühmte Ikea-Tasche

Der Balenciaga Carry Shopper für Herren kommt in den zwei Größen M (groß) und L (gigantisch, für Umzüge geeignet) und ist aus feinstem Lammleder in leuchtendem Kobaltblau gefertigt. Die doppelten Tragegriffe sind aus Kalbsleder, das Innenleben versteckt ein Taschenetui mit Reißverschluss und außen an dem Carry Shopper prangt das Balenciaga-Logo in goldenen Lettern.

In der L-Version kostet die auffällige Tasche mit knapp 1.700 Euro soviel wie eine Monatsmiete für eine 4-Zimmer-Wohnung in München (kalt), in der kleineren M-Ausführung immerhin noch um 1.400 Euro. Dafür sind die guten Stücke aber auch in Italien gefertigt und können mit einem Reißverschluss verschlossen werden.