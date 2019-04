Friseure raten davon ab, Balayage selbst zu färben. Grundsätzlich ist es aber möglich. Wer sich die Haare schon öfter selbst gefärbt hat und ein wenig Fingergeschick hat, kann sich an die Freihandtechnik wagen. Wer sich dafür entscheidet, den Look zu Hause zu färben, sollte sich von einer Freundin helfen lassen, da man besonders an die hinteren Haarpartien nur schwer herankommt. Eine große Auswahl an Colorationen gibt es im Friseurfachgeschäft. Wählen Sie eine Blondierung oder eine Haarfarbe, die zwei bis drei Töne heller ist, als die Ausgangsfarbe.

Das brauchen Sie:

Coloration (in dem Paket sind Handschuhe und ein Pinsel bereits enthalten)

Silbershampoo (dieses beugt einen Gelbstich vor)

Ein altes Shirt