Baileys Almande Strawberry

Zutaten:

50 ml Baileys Almande

1 - 2 Erdbeeren

Eis

Zubereitung:

Geben Sie alle Zutaten mit Eis in einen Mixer. Gießen Sie die Zutaten anschließend über Eis in ein Glas. Die Erdbeere etwas anschneiden, an den Glasrand stecken und servieren.