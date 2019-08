Bumble x SWIM WITH MI Badeanzug

Die Dating- und Networking-App Bumble hat sich mit dem exklusiven Swimwearlabel SWIM WITH MI und ShermineShahrivar zusammengetan und einen limitierten Badeanzug gelauncht. In leuchtendem Gelb! Das Beste: Die Farbe steht nicht nur für Selbstbewusstsein und Strahlkraft, sondern der Erlös wird an die gemeinnützige Organisation Terre des Femmes gespendet. Schick aussehen und gleichzeitig etwas Gutes tun, was gibt es besseres?

ca. 220 Euro, auf 50 limitiert und unter shop.swimwithmi.com erhätlich