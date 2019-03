Back-to-life-Report 2018: Fünf Dinge, die Sie im Herbst probieren sollten

Zu einem gesunden Lifestyle gehört auch eine gesunde Ernährung. Gesunde Samen wie Schwarzkümmel oder auch Basilikumsamen erfreuen sich auf Pinterest großer Beliebtheit. Kein Wunder: Schwarzkümmel gilt als bewährtes Heilmittel und wird vor allem als Öl zunehmend verwendet. Die Inhaltsstoffe des Schwarzkümmels an sich haben es in sich, darunter befinden sich: Bioton, Beta Karotin,Vitamin C und E, Folsäure, B1 - B69 sowie Magnesium und Selen. Übrigens: Auch als Beauty-Öl eignet sich Schwarzkümmel wunderbar.

Basilikumsamen machen den Chiasamen starke Konkurrenz: Sie sind reich an den Vitaminen B6, E und K, an Mineralstoffen wie Zink, Calcium, Magnesium und Eisen sowie an Omega-3-Fettsäuren. Im Gegensatz zu Chiasamen besitzen sie einen leicht nussigen Geschmack und sollen aufgrund ihrer entkrampfenden Wirkung bei Erkältungen und Atemwegsbeschwerden helfen.