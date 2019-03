BABYLON BERLIN – Die neue TV-Serie nur auf Sky

Berlin im Frühjahr 1929

Die Stadt ist in Aufruhr und in der jungen und unstabilen Weimarer Republik herrscht Spekulation und Inflation. Wachsende Armut und Arbeitslosigkeit stehen in starkem Kontrast zum Exzess und Luxus des Nachtlebens.

Der junge Kommissar Gereon Rath wird von Köln nach Berlin versetzt, um den Kriminalfall eines Pornorings, der von der Berliner Mafia geführt wird, zu lösen. Eine auf den ersten Blick simple Erpressung, verwandelt sich mit der Zeit in einen Skandal, in den sogar die Politik involviert ist.

Mit dem Hintergrund um die politischen Unruhen zwischen kommunistischen Maidemonstrationen und aufkommendem Nationalsozialismus versucht Gereon Rath diesen Fall zu lösen. Doch zusammen mit seinem Partner Bruno Wolter und der Stenotypistin Charlotte Ritter gerät der junge Kommissar immer tiefer in die Welt der Korruption und des Drogen- und Waffelhandels. Der Konflikt zwischen Loyalität und Wahrheitsfindung ist groß und das Leben der Protagonisten wird sich für immer verändern.