BABYLON BERLIN - DAS SERIEN-HIGHLIGHT AUF SKY

BABYLON BERLIN - das Serien-Event des Jahres spielt im Berlin der ausgehenden 20er- Jahre. Einer verrückten Ära, in der Berlin als kosmopolitische Hauptstadt und Schmelztiegel alle Welt magisch anzog. Die Serie basiert auf der Bestseller-Reihe von Volker Kutscher um Kommissar Gereon Rath und wurde vom Regietrio Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten realisiert.

Den Regisseuren ist es gelungen, ein szenisch einzigartiges - wie spannendes Sittengemälde einer Stadt zu realisieren, die einmalig in ihrer Art war und entführt so als erste deutsche TV-Serie die Zuschauer hautnah in die Welt der „Goldenen Zwanziger“. Einer Welt voller Licht und Schatten, Mord, ungehemmter Feierlaune, Kunst, Emanzipation und Extremismus. Mit den Augen des jungen Kommissars aus Köln, gespielt von Volker Bruch, erleben wir das aufregende Berlin der Golden Twenties als wären wir dabei.

Sky strahlt die Serie als erster Sender ab 13. Oktober 2017 um 20.15 Uhr als Doppelfolge aus.

