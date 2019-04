Babylights: Dezenter Strähnen-Look

Babylights sind noch feinere Strähnchen, als Highlights. Optisch erinnert der Look an das Haar von Kindern, da diese von Natur aus helle, feine Strähnen haben. Die Coloration wird deshalb nur auf ultrafeine Strähnchen aufgetragen. Der Friseur setzt hierbei nicht beim Ansatz an, sondern etwa ein bis zwei Zentimeter unterhalb. Besonders die Strähnen, die das Gesicht umrahmen, werden aufgehellt. Dadurch wirkt der Look sehr natürlich und wie von der Sonne geküsst. In unserem Haarsträhnen-Guide finden Sie weitere Techniken, wie beispielsweise Balayage, Spongelights und Low Lights.