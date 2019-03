Avocado-Hand: So gefährlich ist das Superfood

1. Messer in die Eine, Avocado in die andere Hand nehmen und mit dem Messer rundherum in die Schale der Avocado schneiden.

2. Die Avocado-Hälften gegeneinander drehen, bis sie sich lösen. In einer Hälfte steckt der Kern.

3. Mit dem Messer vorsichtig in den Kern schlagen und diesen herausziehen. So geht kein Fruchtfleisch verloren.

4. Das Fruchtfleisch mit einem Esslöffel herausheben und anschließend in Stücke schneiden.