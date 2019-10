Autorin Charlotte Roche im Interview über ihren Podcast, Ehe-Probleme und Sehnsucht

Ihre drei Bestsellerromane „Feuchtgebiete“, „Schoßgebete“ und „Mädchen für alles“, in denen es um Selbstverletzung, Körpersekrete, Bordellbesuche ging, überschritten lustvoll jede Ekelgrenze (und versteckten hinter all der Obszönität tiefe Verletztheit und Traumata). „Bei mir sind alle Sachen sehr extrem“, sagt sie, „aber, wie ich hoffe, ehrlich.“ So ein Dauereinsatz als Agent Provocateur kann auch nerven. Genau wie ihr Podcast. Die Ambivalenz, die man als zwischen Fremdscham und Voyeurismus schwankender Zuhörer empfindet, spiegelt dabei die Ambivalenz der Protagonistin. Roche bringt es etwa fertig, ihre libertinäre, selbstbezogene Mutter als Ursache ihrer Probleme auszumachen und selbst in „Paardiologie“ derart intime eheliche Interna preiszugeben, dass man ohne große Hoffnung wünscht, ihre Teenager-Tochter lebe medial hinter dem Mond. Für so viel Widersprüchlichkeit möchte man Roche bisweilen schütteln.

Und empfindet doch oft Rührung. So wie ihr offenbar unendlich belastbarer Ehemann Martin, der an einer Stelle sagt, er habe Charlotte anfangs für ihre Krassheit und Angstlosigkeit geliebt. Heute wisse er: „Du machst die krassen Sachen aus Angst.“ Wenn man dann noch in Erinnerung hat, dass Roche sich in frühen Interviews als unglückliches Mädchen beschrieben hat, das mit 15 Jahren zu Hause auszog, sich mit dreckigen Glasscherben ritzte, das seine Brüder bei einem verheerenden Autounfall verloren hat, wächst einem diese zähe Kämpferin um das Seelenheil beim Zuhören sehr ans Herz. Hat man den Partner erst mal entschlüsselt, wird es schwierig, das wissen alle Eheerfahrenen.

„Wir lieben uns, wir möchten zusammenbleiben“, sagt Roche. „Es hat uns ein paar Mal fast unter die Räder geworfen. Ohne Paartherapie hätten wir es nicht geschafft. Ich bin sehr für Therapie, statt alleine an seinen Problemen rumzumurksen.“ Ihr eigenes Leben scheint dadurch in ruhigere Bahnen gekommen zu sein: Leben auf dem Lande bei Köln, Spaziergänge mit dem Familienhund, der neue Roman, an dem sie schreibt, ist auch bald fertig. Und eine von Beziehungsexperten empfohlene Zauberformel beherrscht sie, wie im Podcast zu hören, inzwischen auch perfekt: Auf eine Unfreundlichkeit kommen fünf liebevolle Bemerkungen.

