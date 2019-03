Sie wollten schon immer mal in luftigen Höhen frühstücken, zu Mittag oder Abend essen? Dann ist Tree Pod Dining in den Soneva Kiri Resorts in Thailand genau das Richtige! Nachdem Sie via Lift in das Bambus-Baumhaus angekommen sind, genießen Sie einen herrlichen Blick über den Regenwald auf der einen, und das Meer auf der anderen Seite! Speisen und Getränke werden vom Kellner übrigens per Seilzug zu Ihnen geschleust.