Ausgefallene Rezepte mit Champagner

Diese Idee macht rein optisch so richtig was her! Ganz wichtig: Die Glitzer-EIswürfel sind nicht zum Verzehr geeignet. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind: Drinks ohne Glitzer sind ja auch viel angenehmer...

Zutaten

Eiskühler

destilliertes Wasser

Eiswürfebehälter

Glitzer (kein feinporiger!)

Einfach wie gewohnt die Eiswürfelbehälter bis zur Hälfte mit Wasser und Glitzer befüllen, rein in das Gefrierfach, warten und die Party kann beginnen!