Ausgefallene Erdbeer-Rezepte: Es geht auch ohne Schlagsahne

Fruchtsuppen kalt serviert sind perfekt für den Sommer und eine leichte Mahlzeit für zwischendurch.

Zutaten:

400 g Erdbeeren

200 g Zuckermelone

1 TL Zucker

400 ml Wasser

1 Zimtstange

1 Sternanis

10 ml Kokosmilch

50 ml Joghurt

1 gestrichener EL Stärke

Zubereitung:

Erdbeeren waschen, trocken tupfen und vierteln. Die Melone von der Schale lösen und in Würfel schneiden. Beides in einem Topf mit Zucker zum Kochen bringen. – Zimt und Anis mitkochen lassen.

Nach und nach das Wasser dazumischen und kurz köcheln lassen. Die Stärke in die Fruchtmischung sieben und unterheben. Die Kokosmilch untermischen, Anis und Zimt aus den Früchten nehmen und pürieren. Die Suppe abkühlen lassen und mit dem Joghurt servieren.