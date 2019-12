Ganz so einfach ist es nicht. Auf hellhäutige Babys in Europa oder Nordamerika trifft diese Aussage in den allermeisten Fällen zu. Auf Babys etwa mit afrikanischer oder südamerikanischer Herkunft lässt sie sich allerdings überhaupt nicht anwenden. Korrekt ist, dass die endgültige Augenfarbe bei Neugeborenen noch nicht vollständig ausgeprägt ist und sich noch entwickelt. Das liegt daran, dass die Pigmentierung der Iris mit dem Farbpigment Melanin bei den meisten Babys noch nicht abgeschlossen ist. Die Zellen beginnen erst kurz vor der Geburt mit der Produktion von Melanin, da es im Mutterleib nicht benötigt wird. Blau sind Babyaugen deshalb, weil die Iris von Babys noch kaum Lichtstrahlen aufnimmt. Als Folge wird das Licht wieder zurückgeworfen und schimmert in diesem Farbton.