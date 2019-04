voll und natürlich aussehen und trotzdem gepflegt! Zu diesem Look kommt man, wenn man die Härchen nachwachsen lässt- und wirklich nur die Ausreißer außerhalb der Braue entfernt. Es darf ruhig etwas unperfekter aussehen. Mit einem farbigen Brauengel (z. Bsp. Gimme Brow von Benefit) füllt man die Braue auf und schenkt ihr Volumen. Danach nehme ich ein fixierendes Setting-Gel (z. Bsp. Ready, set, brow von Benefit). Mit diesem Gel bürste ich die Brauenhärchen nach oben- 'fächere' sie so etwas auf und lasse die Braue leichter und ungestylter aussehen. Durch das fixierende Gel bleiben die Härchen in der gewünschten Form und der Look hält den ganzen Tag."