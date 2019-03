Auf diese Fitness-Gear sollten Sie nicht verzichten

Egal ob für das Laufen, für das Krafttraining, Radfahren oder Recovery: Die Sportwelt hat einiges an Essentials zu bieten, die das Fitness-Training für den Mann in perfekter Art und Weise unterstützen und sogar verbessern können. Doch welche Fitness-Utensilien braucht man wirklich und welche verbessern das alltägliche Training? Unsere Must-haves in Sachen Fitness-Gear haben wir hier für Sie parat.