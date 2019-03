Die Kollektion war maximalistisch und eine Explosion der Farben, wild durchmixt und dennoch clean. Wie man Gucci eben kennt. So wurde ein roter Kaschmirmantel zu türkisfarbenen Strümpfen und Logo-Pumps kombiniert, Samtroben im üppigen Look, die an Herzoginnen erinnern, Nieten, Retro-Styles und kunterbunte Satin-Pieces im Barock-Stil zogen alle Blicke der Gäste auf sich. Nicht zu vergessen: Château Marmont Sweatshirts, Logo-Handtaschen und Lammfelljacken gab es ebenso zu sehen. Blumensträuße in den Händen der Models stehen für Vergänglichkeit, Kleider aus weißen Federn symbolisieren die Reinheit. Tolle Details, die wir lieben.