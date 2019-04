Eine hohe Stimme wirkt attraktiv

Frauen mit einer hohen Stimme wirken auf Männer besonders attraktiv. Das will das University College in London herausgefunden haben. Evolutionsbedingt wird eine hohe Stimme unterbewusst immer noch mit Jugendlichkeit in Verbindung gebracht. Bei diesem Studienergebnis würden uns mit Sicherheit einige Männer wild widersprechen.