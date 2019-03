Athleisure – Der Modetrend der Stunde

Während man in damaligen Zeiten schief angeschaut wurde, wenn man in Sneakers oder Sweatshirts (oder gar beidem!) das Büro betreten hat, gehört es heute beinahe zum guten Ton. Sportklamotten im Alltag sind bequem, cool und super stylisch, namhafte Labels wie Fendi, Chanel oder Prada schickten den Athleisure-Look bereits über den Runway– Ja, selbst Karl Lagerfeld setzte bei Chanel auf Jogginghosen und Tweed-Sneakern.

„Athleisure“ beschreibt einen Stil, der sich aus den Worten „Athletic“ und „Leisure“ zusammensetzt, sprich: einen sportlichen Freizeitlook. Die Modeindustrie denkt mit und vereint Funktion und Design miteinander, Eleganz und schicke Rafinesse geht mit Komfort einher.

Einen Mangel an ausgewählten Sportklamotten gibt es in dieser Saison definitiv nicht. Immer mehr Marken bringen eigene Sportlinien auf den Markt, renommierte Online-Shops wie net-a-porter.com oder mytheresa.com greifen den Athleisure-Trend auf und erweitern das Sortiment. Dass Athleisure und Designer miteinander in perfekter Symbiose leben können, zeigte jüngst die Kollaboration von der Sportsbrand Uniqlo mit Alexander Wang .