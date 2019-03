ASS-Studie: So gefährlich kann Aspirin sein

Hand aufs Herz: Nehmen Sie bei plötzlich auftretenden Kopfschmerzen nicht auch unbedacht zur Aspirin-Tablette? Wenn Sie dieses im Fachblatt "The Lancet" veröffentlichte Studienergebnis lesen, wenn Sie dies in Zukunft garantiert nicht mehr so leichtfertig tun.

Im Rahmen der Untersuchung nahmen die Forscher um Prof. Peter Rothwell von der Universität Oxford Gesundheitsdaten von mehr als 3.000 Patienten unter die Lupe. Ein Großteil der Probanden hatte nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt die tägliche Einnahme von Aspirin verordnet bekommen.