Asiatischer Gurkensalat

Wie beim tradtionellen chinesischen Gurkensalat (Pai Huang Gua) werden die Gurken nur gewaschen und schräg in größere breite Stücke geschnitten, dann mit der Breitseite eines großen Messers platt geschlagen. So bleiben sie außen knackig und nehmen das Dressing besser auf. Mit den in kleine Spalten geschnittenen Radieschen, dem in Röllchen geschnittenen Schnittlauch, dem gerösteten Sesam und der sehr klein gewürfelten Chilischote in einer Schüssel vermischen. Zusammen mit den verrührten Dressing-Zutaten ziehen lassen und mit Kresse dekoriert reichen.