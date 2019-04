2013 eröffnetes, modernes Weingut mit Vinothek und Restaurant. Fünf Autominuten von Cafayate entfernt.

Ruta Provincial 2, Info: piattellivineyards.com

Wie erwartet, offenbart sich die Weiterfahrt nach Cafayate, zu unserem letzten Stopp am Rande der Cuarenta, als überwältigendes Naturereignis. Haushohe Kandelaber-Kakteen, die sich wie stachelige Teppiche in den Calchaquí-Tälern ausbreiten, wechseln mit bizarren Sandsteinformationen in Rost- und Ockerfarben, deren schwindelerregende Felsnasen mich an Arizona erinnern. Dass es bis Cafayate nicht mehr weit sein kann, erkennen wir zwei Stunden später an Tausenden von Weinstöcken, die sich wie ein dicker grüner Pelz um die Hügel schlingen. Durch den Boom der Weinindustrie hat sich das 8.500-Einwohner-Städtchen zu einem attraktiven Urlaubsziel der Argentinier entwickelt. Vor allem in den Schulferien ist hier jede Menge los, während das Leben am Rande der Plaza und links und rechts der staubigen Straßen, die zu den benachbarten Fincas und Estancias führen, den Rest des Jahres seinen gewohnten ruhigen Gang geht.

Einer von diesen wunderbaren Orten am Rande der Welt, wo man Starbucks wahrscheinlich für eine Heuschreckensorte hält. Wir haben uns in den urigen Zimmern des Weinguts "Viñas de Cafayate" einquartiert, probieren die feinsten Tropfen, werden zu echten Torrontés-Kennern, essen die tollsten Steaks unseres Lebens ... Kein Wunder, dass Genuss-Traveller den Ort auch schon entdeckt haben. Ihre Lieblingsadresse: das stilvolle Boutiquehotel "Patios de Cafayate", dessen wunderschöner, von idyllischen Innenhöfen gespickter Garten nahtlos in die hoteleigenen Weinberge übergeht.