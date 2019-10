Architekt Ole Scheeren im Interview über seine Zeit in Asien und das nächste große Projekt in Deutschland

In einem unscheinbaren Hinterhof im multikulturellen Berliner Stadtteil Moabit weist ein kleines Schild in den vierten Stock zum Büro eines der renommiertesten Architekten der Welt. Aufgeräumte Klarheit? Weiße, lichtdurchflutete Räume? Fehlanzeige. Wer sich den Weg vorbei an einigen Schreibtischen und vielen großen Holzkisten mit Architekturmodellen bahnt, findet den Architekten Ole Scheeren hinten links im Eckbüro. Von seinen Mitarbeitern trennt ihn nur eine große Glasscheibe, der Blick aus seinem Fenster geht auf die Spree. Es ist nicht einfach, einen Termin mit ihm zu bekommen. Scheeren, 48 Jahre alt, hochgewachsen und mit Dreitagebart, ist ständig zwischen drei Kontinenten unterwegs: Asien, Europa, Amerika. Außer in Berlin unterhält er Büros in Peking, Hongkong, Bangkok, New York und London. Gerade kommt er aus der britischen Hauptstadt, ein Stopp ohne Übernachtung in Berlin, dann geht es weiter nach Bangkok.

Bekanntheit für renommierte Großprojekte

Seit Jahren baut der in Karlsruhe aufgewachsene Sohn eines Architekturprofessors spektakuläre Bauten in Asien und nun auch in Kanada und Europa. Schon früh gilt Scheeren als Wunderkind der Architektur: Mit 31 Jahren leitet er die Asienprojekte für Rem Koolhaas und baut mit dem CCTV Tower eines der größten Gebäude der Welt. Vor neun Jahren emanzipiert er sich vom Meister Koolhaas und eröffnet sein eigenes Büro. Seitdem sammelt er Lob und Preise für Projekte wie das Guardian Art Center in Peking, das Maha Nakhon in Bangkok ebenso wie für das neue Design der New Yorker Delikatessenkette Dean & DeLuca. Der jüngste Auftrag ist der Umbau des Union Invest Gebäudes in Frankfurt am Main.

Stolz ist Scheeren auf den mehrfach ausgezeichneten Wohnkomplex The Interlace in Singapur, weil die Leute dort gerne lebten und es sich auch leisten könnten, sagt er. „Wir machen eben nicht nur Superluxus. Für mich ist es wichtig zu sehen, was wir auf allen Ebenen des Spektrums erreichen können.“ Auch wenn Scheeren – gekleidet in einen schwarzen Anzug, ein blütenweißes Hemd, das auch nach vielen Arbeitsstunden immer noch faltenfrei ist, und weißen Sneakers – geradewegs einem Prada-Katalog entsprungen sein könnte, wirkt er bodenständig.

Ein Mann, der niemals Pause macht

Er denkt lange nach, bevor er spricht. Konzentration, Aufmerksamkeit, Empathie und Energie, mit diesen Stärken hätte Ole Scheeren wohl auch in jedem anderen Feld reüssieren können. "Es ist ein voller Tag heute, voller als erwartet. Wie an so vielen Tagen ging es um fünf Uhr los“, sagt er ein wenig ermattet, aber auch amüsiert. „Wie schaffen Sie das?“ – "Die Frage stelle ich mir nicht.“ Dann rückt er den Stuhl zurecht, drückt den Rücken leicht durch, faltet die feingliedrigen Hände und lächelt.