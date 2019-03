Apple Watch Series 3 – Perfekt zum Sport?

Ich laufe parallel mit meiner Fitbit Ionic, die abgesehen vom VO2max-Wert viele hilfreiche Informationen liefert und meiner Ansicht nach eine wunderbare Sportuhr für Hobbyläufer ist.

Vergleiche ich die GPS-Daten nach einigen Läufen und diverser Distanzen, so lassen sich minimale Unterschiede feststellen. Die Apple Watch misst tatsächlich ein genaueres GPS-Signal. Für mich persönlich ein ausschlaggebender Faktor, wenn man viel auf Bestzeit und km/h laufen möchte. Über die vorinstallierte Fitness-App kann man auch ein Trainingsziel wählen, zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Kalorien verbrennen oder aber eine ausgewählte Distanz zurücklegen. Für Läufer ist es außerdem besonders relevant, Informationen über Ruhephasen etc. zu erhalten. WatchOS 4 verfügt über eine aktualisierte Herzfrequenz App, die noch mehr Einblicke in die Herzfrequenz bietet, darunter Messungen in Ruhephasen, bei Trainings, beim Erholen, beim Gehen und während Atemübungen. Klingt ganz gut!

Tolles Goodie: Die Smartwatch stoppt automatisch, wenn man anhält – mit ungefähr einer Verzögerung von einer Sekunde. Mein iPhone kann ich übrigens getrost zuhause lassen. Doch lohnt sie sich wirklich für eine Anschaffung zum Sport?