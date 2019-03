Bildbearbeitung gehört zum Blogger-Business wie das Amen in der Kirche. Wer die Instagram-Stories der Influencer während der Fashion Week in Paris, Mailand & Co. fleißig verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass viele Schmuckstücke, Pailletten und Glitzer-Accessoires ganz plötzlich noch mehr funkeln als sonst.Perfekt ins Licht gerückte Fotos? Oder hochkarätige Diamanten? Nein, weit gefehlt!

Für den ultimativen Sparkling-Effekt ist die App kirakira+ verantwortlich, die spätestens nach dem Fashion-Week-Trubel jede Fashionista auf ihrem Handy installiert haben sollte. Im Handumdrehen lässt sich aus Bling Bling noch mehr Bling Bling machen, als Video oder als Foto. Influencer-Größen wie Caro Daur oder auch Chiara Ferragni haben die App bereits für sich entdeckt.

Besonders beliebte Objekte waren übrigens der Eifelturm in Paris und die Glitzer-Boots von Louis Vuitton – ganz klar!