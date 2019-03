In Paris hat er sich bereits einen Namen gemacht, auch bei uns ist er mit seiner Mode in aller Munde. Der in Singapur geborene Designer Andrew Gn entwirft lässig und dennoch edle Prêt-a-porter Mode, die ansprechendes Haute-Couture Potential besitzt. Wer das eine macht und gleichzeitig das andere kann, der kann auch zwei verschiedene Lebenswelten erschaffen, in denen man sich niederlassen kann: Modernes Living trifft auf Romantik des 18. Jahrhunderts.