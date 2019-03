Schillernde Figuren, atemberaubende Locations, wie sie uns sonst nur das Hollywood-Kino bietet. Warum musste der Modedesigner Gianni Versace sterben? Als Anthologieserie befasst sich American Crime Story in jeder Staffel mit einem anderen realen Kriminalfall. In der zweiten Staffel „Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story“, widmen sich die zehn Episoden der Ermordung des weltbekannten Designers. Gianni Versace wurde im Juli 1997 auf der Treppe seiner Villa am Ocean Drive in Miami Beach erschossen. Er fiel dem Serienkiller Andrew Cunanan zum Opfer, einem der zu diesem Zeitpunkt zehn meistgesuchten Verbrecher in den USA.

Serienschöpfer Ryan Murphy orientierte sich für die Handlung am Buch „Vulgar Favors“ der Journalistin Maureen Orth und sorgte für Starbesetzung: Der venezolanische Schauspieler Édgar Ramirez verkörpert Gianni Versace, Penélope Cruz dessen Schwester Donatella, und der aus der Serie „Glee“ bekannte Darren Criss übernimmt den Part des Serienkillers Cunanan.