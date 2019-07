Altersflecken auf der Hand: Die besten Anti-Aging-Behandlungen und Treatments

Altersflecken auf der Hand entfernen lassen

Im Laufe der Zeit erscheinen gerade auf den Händen immer mehr Hyperpigmentierungen, die sogenannten Altersflecken. Medizinisch sind sie unbedenklich, sie sind nichts anderes als der vom Organismus gebildete Farbstoff Melanin, der die Färbung von Haut, Haaren und Augen bewirkt. Manche stören die Flecken dennoch. Erfolgreich helfen hier vom Dermatologen durchgeführte chemische Peelings, entweder mit hoch dosierten Fruchtsäuren oder Trichloressigsäure in niedrigerer Konzentration. Mit einer etwas älteren, aber äußerst effektiven Methode erzielt Dr. Alexander Just, Facharzt für Dermatologie in der Schweizer Klinik Skinmed, sehr gute Ergebnisse: Flüssiger Stickstoff wird für wenige Sekunden auf die betroffenen Hautzellen gesprüht, was Melanozyten vereist und sie nach ein paar Tagen abfallen lässt (Kosten: ab 250 Euro). Bei einer Laserbehandlung wiederum wird das Laserlicht von den Pigmenten des Hautfarbstoffs Melanin aufgenommen, dort in Wärme umgewandelt, die wiederum die Flecken „sprengt“. Im Anschluss werden die zerstörten Farbstoffpigmente durch die körpereigenen Fresszellen, die Makrophagen, abgebaut. Spätestens nach vier Wochen ist alles abgeheilt, und die Haut zeigt sich ebenmäßig, rein und glatt (Kosten: ab 500 Euro). „Entscheidend ist immer, dass zurückhaltend, also in mehreren Sitzungen, therapiert und nach der Behandlung ein konsequenter Sonnenschutz eingehalten wird“, resümiert Dr. Just.