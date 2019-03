Alternativen zur Mütze: Was wir jetzt auf unseren Köpfen tragen wollen

Wollmützen, Beanies und Fleece-Caps sind die gängigsten Modelle, wenn es um Kopfbedeckungen für den Winter geht. Denn wenn es draußen windig ist, regnet oder schneit, sind wir alle über etwas Schutz am Kopf dankbar. Da hat man sich schnell an den Klassikern satt gesehen. Zum Glück gibt es in dieser Saison viele tolle Alternativen zur Mütze, die wärmend sind und gleichzeitig super stylisch aussehen. Für langes oder kurzes Haar gleichermaßen gut geeignet, starten wir bestens gewappnet in die kalte Jahreszeit. Die schönsten vier Mützen-Alternativen im Überblick: