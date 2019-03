Alkaline-Diät: Das steckt hinter dem Trend

Wie jede Diätmethode ist auch die A-Linie-Diät sehr umstritten. Dies fängt schon beim Ausgangspunkt an: Fachärzte meinen, dass der Körper keine Mittel von Außen benötigt, um den Säurehaushalt im Gleichgewicht zu halten. Er ist von Natur aus so konzipiert, dass er den Stoffwechselprozess alleine durchführen kann. Deshalb sollte man in diesen „natürlichen Zirkel“ gar nicht erst eingreifen. Angeblich soll die Alkaline-Diät auch Herzerkrankungen und sogar Krebs vorbeugen, da der Körper in einem alkalischen Zustand besser funktioniere – endgültige Beweise gibt es hierfür jedoch nicht.

Eine Orientierung an der Alkaline-Diät ist garantiert nicht verkehrt, wenn man seine Ernährung umstellen möchte und auf der Suche nach einer guten Grundlage ist. Empfehlenswert ist sie in unseren Augen jedoch nicht. Für alle, die diese Form der Diät ausprobieren möchten, sollten dies im Vorweg mit einem Arzt absprechen.