Einer der wirksamsten Punkte gegen (Kopf-)Schmerzen ist der so genannte Hegu-Punkt. Spreizen Sie Daumen und Zeigefinger der rechten Hand (bei Rechtshändern, bei Linkshändern an der linken Hand) ab, um ihn zu erstasten: Etwa dort, wo sich die Knochen des Daumens mit denen des Zeigefingers treffen, spüren sie eine Vertiefung. Dort liegt der Hegu-Punkt. Drücken Sie mit dem Daumen der linken Hand fest auf diesen Bereich, bis Sie ein deutlich schmerzendes Gefühl verspüren.

Bei Nackenschmerzen bietet sich der Fengchi-Punkt an: Er liegt in der Vertiefung zwischen Nacken und Ohr (am Haaransatz). Hier rund eine Minute beidseitig mit den Daumen konstant drücken.