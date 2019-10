Airbnb Luxe: Die schönsten Luxusunterkünfte von Bali bis Sydney

Santorini zählt zu den beliebtesten der griechischen Inseln. Zwischen all den Touristen noch seine Ruhe zu haben ist schwer, doch genau das ermöglicht die Villa Io, die sich in einer abgelegenen Nische von Megalochori versteckt und Platz für fünf Personen bietet. Einst befand sich in der aus Vulkangestein erbauten Villa die Dorfschule, heute können Gäste im gepflasterten Innenhof am privaten Pool entspannen oder sich bei Hitze in die angenehm kühlen Gewölbe zurückziehen. Die Küche im Landhausstil und der antike Esstisch machen Lust, ein leckeres Menü mit der Familie zu kochen. Zum Dorfplatz von Megalochori ist es ebenfalls nicht weit – ein Ausflug lohnt sich, bevor Sie es sich abends wieder in ihrer privaten Luxusunterkunft gemütlich machen können.