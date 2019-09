After-Wiesn-Detox: Die besten Hotels in und um München

"The Charles Hotel" bietet das Komplettprogramm für ein perfektes Wiesn-Wochenende an. Vorab: Sie müssen sich um nichts kümmern, denn das 5-Sterne-Haus hat an alles gedacht: Neben der Unterbringung vor, während und nach dem Oktoberfest ist auch für den perfekten Look rund um die Wiesn gesorgt. Im integrierten Pop-up-Store der Trachtenmanufaktur "Dirndl Liebe" finden Sie wunderschöne Dirndl inklusive Accessoires. Außerdem stimmen Sie das Frühstück mit bayrischen Spezialitäten sowie eine kleine Überraschung auf dem Hotelzimmer auf die Festlichkeiten ein. Am Tag nach dem Oktoberfest-Besuch kann dann das After-Wiesn-Detox so richtig beginnen: Im Spa Bereich warten nicht nur ein Indoor-Pool, beheizte Steinliegen und Saunen auf die Besucher. Auch spezielle Detox-Arrangements, die Körper und Geist wieder in Balance bringen und zur Entgiftung beitragen, stehen zur Verfügung.