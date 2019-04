Äolische Inseln: Die Inseln des Windes

Es reicht zu wissen, dass er vor 500 000 Jahren noch nicht dort war. Überfüssig, sich zu merken, in welcher Reihenfolge der tief unter dem Meeresspiegel ruhende vulkanische Gebirgszug die sieben großen und kleinen Schwestern an die Oberfäche spuckte. Sicher ist, dass der Strombolicchio, ein winziger, in Sichtweite von Stromboli steil aufragender Felsen, als Erstes zu sehen war.

Wissenschaftler sind sich einig, dass die Inseln seit der Bronzezeit besiedelt wurden, also seit circa 2000 v. Chr. Wenn es um die Geschichte meiner Lieblingsinsel geht, halte ich es lieber mit der griechischen Mythologie: Danach wohnte Äolos, der Gott der Winde, in einem Schloss auf Stromboli und gewährte dem herumirrenden Odysseus nicht nur Unterschlupf, sondern gab ihm auch noch einen Riesensack voller Wind für die Heimreise mit. Glaubt man Homer, so vermuteten die Gefährten des Weltreisenden Gold und Silber in dem Beutel. Als sie nachschauten, entlud der Wind wütend seine ungeheure Kraft, sodass Odysseus abermals die Orientierung verlor.

Äolos ist bis heute auf den nach ihm benannten Inseln aktiv, und es kommt mindestens einmal pro Jahr vor, dass sie vollkommen von der Welt abgeschnitten sind. Als Erstes stellen die Aliscaf, die Tragfügelboote, ihren Verkehr ein, und sogar die großen Fährschiffe müssen schließlich passen. Beruhigt sich das Wetter und nähert sich der strombolanischen Küste ein Schiff, so wiederholt sich das immer gleiche Ritual: Mario, dessen mächtiger Lockenkopf über die Jahre grau geworden ist, fängt die Leinen auf, während die große Landeklappe herabsinkt und sich ein buntes Gemisch aus schwer beladenen Kleinlastern, Touristen und Bewohnern der Nachbarinseln auf die kleine Mole ergießt.

Wann immer ich eine von ihnen bin, klopft mein Herz vor Vorfreude. Ich entdecke Italo, der neben der dreirädrigen Ape auf Kunden wartet, deren Gepäck er in die wenigen