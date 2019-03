Adelaide ist ein wahres Mekka, wenn es ums Essen geht. Das Beste: Glutenfreie Restaurants, Backwaren etc. gibt es an jeder Ecke. Die Frage, ob ein Restaurant auch glutenfreie Alternativen anbietet, ist als würde man einen Metzger fragen, ob er auch Fleisch verkauft. Glutenfreies Essen ist eine Selbstverständlichkeit in Südaustralien und ein Traum für mich – lasset das Schlemmen beginnen ...

Doch was isst man sonst so an Spezialitäten? Theoretisch findet jeder das, was er möchte: Egal ob köstliches Thai-Food, Burger, Afrikanische Küche, Süßes wie Cupcakes, Vietnamesische Küche oder Italienisch - an Restaurants und kleinen Food-Spots mangelt es in Adelaide ganz und gar nicht. Ein wahres Paradies ist der Central Food Market, wo man frische Spezialitäten aus regionaler Umgebung kaufen kann, darunter Honig, Wein, Fisch und Fleisch sowie Spirituosen von Kangaroo Island und Wein aus der Barossa.