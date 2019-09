Accessoire-Trends 2020: Die schönsten Looks der Fashion Week Mailand

"Nicht ohne meinen Hut!", so oder so ähnlich könnte das Motto bei den italienischen Designern der Modewoche in Mailand gelautet haben. Viele unterschiedliche Kopfbedeckungen sorgten in den vergangenen Tagen nicht nur für Aufsehen, sondern brannten sich direkt als It-Pieces für die kommende Frühjahr- und Sommer-Kollektion in unser Gedächtnis ein. Neben den asymmetrischen Hüten bei Prada, die ein Zusammenschluss aus vergangenen Zeiten und den klassischen Fischerhüten waren, überzeugten auch die Modelle im Military-Stil bei Max Mara. Pastellige Töne trafen dabei auf die typischen Erdfarben und schlichtes Schwarz. Filigraner ging es bei Dolce und Gabbana zu: Dschungel-Prints und florale Muster waren auf Tüchern zu sehen, die am Oberkopf zum Knoten gebunden wurden. Der Clou: Eine große, angesteckte Blüte avancierte zum heimlichen Hingucker der Show.