Hinter dem exotisch klingenden Namen (gesprochen: Assa-i, nicht Akai) verbirgt sich ein fruchtiges Frühstück, das man in Brasilien an jeder Straßenecke bekommt. Die Hauptzutat und zugleich Namensgeber ist die Açaibeere, die meist in getrockneter oder gefrorener Form angeboten wird. Ob man die TK-Variante oder Açai-Pulver verwendet, ist Geschmackssache – bei der Zubereitung wird die Beere mit weiteren Früchten (meistens Banane, Blaubeeren oder Himbeeren) im Mixer zu einer geschmeidigen und eiskalten Fruchtcreme püriert, in eine Schüssel gegeben und mit verschiedenen Toppings garniert. Sehr lecker sind beispielsweise Kokoschips, Nüsse und Granola, Chiasamen und Nussmus.

MADAME.de-Tipp: Tipp: Das tiefgekühlte Fruchtmark schmeckt wesentlich fruchtiger als Acai-Pulver