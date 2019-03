Vorsatz „Abnehmen“ – warum Sie scheitern werden und wie es besser geht

Grund Nummer 1: Den Jahreswechsel als Startpunkt setzen

Möp, durchgefallen! Dieser Grund ist wahrscheinlich der wichtigste von diesem jährlich grüßenden „New Year, new me“-Quatsch. Was macht ein Jahreswechsel für einen Unterschied, sodass die meisten diesen als Grund für Vorsätze nehmen? Genau genommen: keinen. Wer aus tiefster Überzeugung abnehmen möchte der weiß, dass gutes Timing entscheidend sein kann: Manchen fällt das Abnehmen im Sommer leichter, einige benötigen (z.B. bei bestimmten Ernährungsmethoden) eine gewisse Vorlaufzeit. Von null auf hundert hat noch niemandem Wunder vollbracht und erst recht nicht, wenn es um langfristige Erfolge und einen gesunden Weg geht. Wer wirklich etwas ändern möchte, der benötigt dafür keinen Jahreswechsel, oder, um es direkter auszudrücken: eine Ausrede, nicht schon im November damit zu beginnen.

Grund Nummer 2: Nichts über Ernährung wissen

Kohlenhydrate machen sofort dick, Eiweiße sind gut und wer vor dem Zubettgehen noch etwas isst, dem sei gesagt: so wird das nichts! Dieses 08/15-Halbwissen ist nicht nur unzureichend, sondern auch noch falsch. Der Vorsatz abzunehmen scheitert, weil die meisten sofort auf Kohlenhydrate verzichten und stattdessen leichte Kost wie Suppen, Salate und Obst zu sich nehmen. Doch eventuell benötigt Ihr Körper das gar nicht, sondern ist ständig beruflich im Einsatz. Oder aber Sie fahren gemütlich mit dem Auto zur Arbeit und ihr Körper kann die aufgenommene Energie (z.B. Kohlenhydrate) gar nicht verwerten und lagert sie – vereinfacht gesprochen – ein. Eignen Sie sich nicht nur ein Wissen über gesunde Ernährung an, sondern auch, wie sich diese auf gerade IHREN Körper auswirkt. So können Sie zum Beispiel Sport und davon abhängige Ernährung langsam in den Alltag integrieren und aufeinander abstimmen.

Grund Nummer 3: Fehlende Überzeugung

Hand aufs Herz: Wieso machen wir uns Vorsätze? Wir glauben an das scheinbar Unmögliche und daran, dass wir einen Vorsatz erfüllen können. Schon allein der Gedanke reicht aus, das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Wir fühlen uns unantastbar – zumindest so lange, bis der Vorsatz (wie überraschend!) hinüber ist. Was fehlt, ist die unerschütterliche Überzeugung, die den Gedanken „Jeder macht sich das Abnehmen zum Vorsatz, also ich auch“ überschatten sollte. Der fade Beigeschmack jedes Vorsatzes ist der Aberglaube, dass im neuen Jahr alles klappen kann.