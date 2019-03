Um diese Uhrzeit sollten Sie nichts mehr essen

Was wir essen und wann wir es zu uns nehmen beeinflusst unseren Stoffwechsel, so viel wissen wir. Eine im Fachmagazin "Cell Metabolism" veröffentlichte Studie stellt nun sogar die These auf, dass die Uhrzeit, zu der wir Nahrung zu uns nehmen, im Hinblick auf unser Gewichtsmanagement eine größere Rolle spielt als der jeweilige Kaloriengehalt.

Im Rahmen einer Studie an Mäusen unterteilten die Wissenschaftler um Joseph S. Takahashi des Southwestern Medical Center die Nager in unterschiedliche Gruppen ein und verodnete diesen eine kalorienreduzierte Diät : Ein Teil der Tiere dufte zu deren gewohnten aktiven Zeiten in der Nacht futtern, während die anderen Mäuse die gleiche Menge an Kalorien während ihrer Ruhezeit bei Tageslicht zu sich nehmen durfte.