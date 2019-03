Madame.de: Zunächst einmal: Hypnose ist ein umstrittenes Verfahren, das viele mit Esoterik vergleichen. Gibt es zwischen Beiden einen Zusammenhang?

Tatjana Strobel: Nein, Hypnose hat nichts mit Esoterik zu tun. Seit Jahrzehnten ist die Hypnosetherapie in England und den USA wissenschaftlich anerkannt, die britische Medizinische Vereinigung bestätigt Hypnose als wirksame Therapie für Neurosen und Anästhesie bei Geburt und Operationen. Über 200 wissenschaftliche Studien, in denen die Wirkung der Hypnose nachgewiesen wurde, wurden bereits eingereicht.

Wieso glauben Sie, sind dennoch viele Leute von Hypnosepraktiken abgeschreckt?

Hypnose wird durch Showhypnose in ein falsches Licht gerückt. Der Zuschauer vermutet, dass eine Hypnosetherapie ähnlich von statten geht, wie die Bühnenhypnose. Dies macht Angst, weil der Hypnotisierte völlig ausgeliefert erscheint. In der Therapie agiert man als Team, und es wird nur das gemacht, was den Wünschen und Zielen des Klienten entspricht

Sie bieten keine Hypnose im eigentlichen Sinne an, sondern sprechen von der „Mesmerize it!“-Therapie. Inwiefern unterscheidet sich Ihre Methode von den Hypnose-Strategien?

Die Mesmerize it-Technik unterscheidet sich von herkömmlicher Hypnose bereits durch die intensive Vorbereitung und in der Durchführung, durch drei Behandlungsschritte. Der Klient wird durch einen Anamnesebogen, ein Hörbuch und Aufklärungsvideo auf die Therapie vorbereitet. Damit wird die Erfolgsquote immens gesteigert, da der Klient bestens vorbereitet ist und sich intensiv mit sich und seinen Hypnose-Therapie-Zielen auseinandergesetzt hat.