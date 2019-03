Das Ergebnis: Testläufer, die über den gesamten Studienzeitraum mindestens fünf Kilometer in der Woche zurücklegten und darauf achteten, wenig Zucker und Weißbrot zu sich zu nehmen, dafür umso mehr frisches Gemüse und Salat, durften sich über einen Verlust von bis zu sechs Kilogramm Körperfett freuen.

Wer die Pfunde zum Schmelzen bringen will, muss sich also nicht stundenlang auspowern. Der richtige Mix aus körperlicher Aktivität und gesunder Ernährung macht’s. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Schlank-Laufen.