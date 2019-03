Ab wann ist man zu alt für schulterfrei?

Blick frei – und zwar auf die Schultern! Ganz gleich, ob Tank Tops, Off-Shoulder-Blusen oder ärmellose Kleider: Ein schulterfreier Look bringt immer eine gewisse Sinnlichkeit und Eleganz mit sich. Schließlich zeigt man diese Körperstelle sonst nur in einem Fall: wenn man nackt ist. Eine filigrane und ebenmäßige Schulterpartie ist demnach die Kirsche auf der Torte, was schulterfreie Looks betrifft. Es ist kein Geheimnis: Je schöner und zarter die Haut der Schulter, desto besser kommt der Look zur Geltung. Genauso verhält es sich mit Miniröcken zu ebenmäßigen Beinen oder offenen High Heels zu schönen Füßen. Da taucht die Frage, ab wann man zu alt für schulterfrei sei, nicht grundlos auf. Gibt es ein Alter, ab wann man nicht mehr zu schulterfreien Kleidungsstücken greifen sollte?

Wie bei der Minirock- und High Heels-Problematik ist auch in diesem Fall nicht das Alter, sondern das optische Erscheinungsbild relevant: Mit zunehmendem Alter verändert sich das Bindegewebe und verliert an Spannkraft. Empfindliche Körperstellen, wie zum Beispiel die Oberarme, besitzen somit nicht mehr das gewünschte Aussehen. Der bekannte Spruch „Ein schöner Rücken kann auch entzücken“ definiert also nicht nur ein Schönheitsideal, er gilt auch für die obere Körperregion – und die soll ja schließlich bei schulterfreien Kleidungsstücken entzücken, nicht wahr?

Natürlich spielt das Alter eine gewisse Rolle bei der Frage, ob man, je älter man wird, noch schulterfrei tragen sollte. Die Antwort hängt davon ab, wie Sie schulterfreie Oberteile kombinieren, welche Art von Schulterfrei Sie tragen möchten und letztendlich, ob Sie sich selbst in so einem Look wohlfühlen.