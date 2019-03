Ab wann ist man zu alt für Miniröcke?

Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt – an diesem Sprichwort ist definitiv etwas dran! Zum Glück sehen das die meisten Frauen mit zunehmendem Alter auch so und sind immer noch dynamisch genug, um ihrem tatsächlichen Alter zu trotzen. Kinobesuche, Mädelsabende und farbenfrohe Kleidungsstücke sind deshalb auch jenseits der 30-, 40- oder 50-Marke angesagt und tragen zum Selbstbewusstsein bei. Doch so selbstverständlich Sneaker, Röhrenjeans oder hohe Schuhe auch sind – ein Kleidungsstück hat es besonders schwer: der Minirock. Viele Frauen fühlen sich schon ab Anfang 30 damit unwohl und verbannen ihn aus ihrem Kleiderschrank. Unberechtigt, denn das Tragen hängt weniger vom Alter, sondern viel mehr vom Aussehen ab!

Nicht jede Beinform ist für kurze Röcke gemacht. Starke X- oder O-Beine fühlen sich in Midiröcken wesentlich wohler – nicht zuletzt, weil die Saumlänge die Form kaschiert. Genauso bei Orangenhaut: Viele Frauen haben schon frühzeitig mit einem schwachen Bindegewebe zu kämpfen und meiden die knappe Rockform. Außerdem nicht zu vergessen, der Bauch – die häufigste Problemzone bei Frauen.

