Ab wann ist man zu alt für Jeans?

Den Klassiker, den jeder im Kleiderschrank hat, ist höchstwahrscheinlich die Jeanshose. Unser liebstes Denim-Piece ist einfach ein Allroundtalent, das uns in jeder Situation aus der Klemme hilft: Die Jeans lässt sich vielfältig stylen und steht dank diverser Passformen und verschiedener Schnitte wirklich jeder Frau – oder?

Glaubt man der Studie des britischen Unternehmens "CollectPlus" aus dem Jahr 2016, dann soll es tatsächlich eine Altersgrenze zum Tragen von Jeans geben – und die liegt bei 53 Jahren. Doch welche Merkmale sind für solch ein Ergebnis entscheidend? So viel sei gesagt: Es liegt nicht an dem Prozess des Alterns per se.