Die Laufstege und Onlineseiten dieser Welt geben es vor: Das Idealbild einer Frau im Bikini ist vollschlank und muss dennoch nicht auf eine ausladende Oberweite und Hüftform verzichten. Wie das anatomisch geht? Gar nicht – aber Photoshop macht’s möglich. Denn sind wir mal ehrlich: Der Großteil der Frauen ist sicherlich nicht von Natur aus mit solch einer perfekten Figur gesegnet. Stattdessen finden wir unseren Bauch zu dick, die Brüste zu klein und die Hüften zu breit. Und das ist auch in Ordnung so – schließlich meckern wir genauso gerne über die Figur, wie wir von einer besseren träumen.

Diese Annahme bestätigt sich auch, schaut man sich nur die Strände und Wellnessbereiche an: Da laufen keine perfekten Frauen in ihrem perfekt sitzenden Bikini herum! Was man aber dort sieht, sind Frauen, die gerne einen Bikini anhaben, weil er vielleicht das ein oder andere Körperteil gekonnt in Szene setzt, das Sonnenbaden erleichtert und einfach nur für die Weiblichkeit steht. Warum also den reiferen Damen unter uns ihren Zweiteiler absprechen?

Das ist Quatsch, meint die Redaktion. Die Frage „Ab wann ist man zu alt für einen Bikini?“ sollte lieber „Ab wann fühlt man sich nicht mehr wohl im Bikini?“ lauten. Wir tragen die Badebekleidung schließlich für uns. Wenn also der Zeitpunkt gekommen ist und man für sich selbst entscheidet, dass man sich nicht mehr mit den erschlafften Hautpartien oder seinem Gewicht so freizügig zeigen möchte – ab da an sollten wir es lassen. Bei der einen Frau geschieht dieser Prozess früher, bei der anderen eben später.

