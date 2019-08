Partynacht: Ab wann ist man zu alt für Clubbing?

Jennifer Lopez ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden und hat ihren Geburtstag mit einem rauschenden Fest im Club gefeiert. Cher ist über 70 Jahre alt und zelebriert ihre Energie nicht nur auf der Bühne, sondern häufig auch in Diskotheken. Diese beiden Ladys beweisen sehr stilvoll, dass Clubbing keine Frage des Alters ist. Afterworkpartys sind übrigens eine gute Alternative für Club-Gänger, die trotz einer Partynacht am nächsten Tag gut ausgeschlafen und fit im Büro erscheinen wollen. Die Events starten in den Locations oft direkt nach der Arbeit und enden dementsprechend früher. Auch Ü30-, Ü40- oder Ü50-Partys sind super, da die Zielgruppe hier klar abgesteckt ist und man nicht Gefahr läuft, von überdrehten Teenies umgeben und von pubertierenden Jungs angeflirtet zu werden.

Fazit

Letztendlich steht ihr Alter zwar auf ihrem Personalausweis. Es ist aber nur eine Zahl und sagt nichts darüber aus, wobei Sie Spaß haben dürfen und wobei nicht. Schließlich ist man doch nur so alt, wie man sich fühlt! Sie selbst entscheiden, ob Sie noch in Clubs feiern möchten oder nicht.